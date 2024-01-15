Kısa Çalışma Ödeneği İçin Prim Ödeme Gün Sayısı Düşürüldü

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirdiklerini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığımıza sunuldu. İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz" dedi.