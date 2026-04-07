Kişisel Verilerin Önemi Vurgulandı

07.04.2026 11:53
KVKK Başkanı Bilir, kişisel verilerin korunmasının önemine dikkat çekti ve farkındalık artırılmalı dedi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, "Bireyler, kişisel verilerinin öneminin farkına varmalı, bu verileri paylaşırken ölçülü ve dikkatli olmalı, böylelikle verilerinin denetimini sağlamalı." dedi.

Bilir, Kişisel Verileri Koruma Günü kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Nisan 2016'da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Türkiye'de kişisel verilerin korunması alanında yeni bir dönemin başladığını hatırlattı.

KVKK'nin yürüttüğü çalışmalarla Türkiye'de veri koruma kültürünün yerleşmesi adına önemli mesafeler kat edildiğini anlatan Bilir, toplumsal farkındalığın her geçen gün arttığını belirtti.

Kişisel Verileri Koruma Günü'nün temel amacının, toplumda kişisel veri farkındalığını artırmak ve bireylerin kendi verilerini koruma konusunda alabilecekleri tedbirlere dikkati çekmek olduğunu ifade eden Bilir, "2018 yılından itibaren 7 Nisan'ın Kişisel Verileri Koruma Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. Bu yıl 6698 sayılı Kanun'un yürürlüğe girişinin 10'uncu yılı idrak ediliyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında kişisel veri koruma bilincinin geliştirilmesi KVKK'nin öncelikleri arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kontrol cihazda değil, bizde olmalıdır"

KVKK Başkanı Bilir, "Veri korumanın temelinde mahremiyet, yani bireyin korunması bulunuyor. Verilerin korunması bir araçtır, asıl amaç ise verinin ait olduğu kişiyi korumaktır." açıklamasında bulundu.

Kişisel verilerin korunmasının teknolojiden vazgeçmek anlamına gelmediğini vurgulayan Bilir, "Fakat kontrol cihazlarda değil, bizde olmalı. Akıllı cihazlar, akıllı telefonlar, mobil uygulamalar ve yapay zeka araçları çağımızın gerçeği; teknolojinin getirdiği imkan ve kolaylıklardan faydalanmamız gerek. Bireyler, kişisel verilerinin öneminin farkına varmalı, bu verileri paylaşırken ölçülü ve dikkatli olmalı, böylelikle verilerinin denetimini sağlamalı." diye konuştu.

Mahremiyetin yalnızca hukuki değil, aynı zamanda etik bir mesele olduğuna işaret eden Bilir, mahremiyete saygı duyan, gereksiz veri işlemenin önüne geçen, kullanıcıyı bilgilendiren ve şeffaf şekilde hareket eden etik bir yaklaşımın gerekli olduğunu kaydetti.

Uygulama geliştirme süreçlerinde de "tasarımdan itibaren mahremiyet" ilkesinin benimsenmesi gerektiğini belirten Bilir, bir ürün veya hizmetin ilk kullanım anında kullanıcı tarafından herhangi bir ek ayar yapılmasına gerek kalmaksızın en yüksek mahremiyet düzeyinin otomatik olarak açık gelmesi gerektiğini söyledi.

KVKK, faaliyetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı hedefliyor

Faruk Bilir, KVKK'nin farkındalık ve bilgilendirme faaliyetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı hedeflediğini vurgulayarak, özellikle dijital çağın aktif kullanıcıları olan çocuklar ile gençler için dijital mahremiyet bilincinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bilir, bu doğrultuda projeler, yayınlar, bilgilendirme faaliyetleri ve çeşitli etkinliklerle çocuklara ve gençlere ulaşarak, kişisel verilerini koruma konusunda bilinçli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

