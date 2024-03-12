Kitap dergisinin her yıl edebiyatı ve yayıncılığı desteklemek için verdiği "Yılın En İyileri" ödüllerini kazananlar belli oldu.
Dergiden yapılan açıklamaya göre, Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celal, Sevengül Sönmez ve Sırma Köksal'dan oluşan seçici kurul, Yılın Telif Kitabı ödülüne Murathan Mungan'ın "995 km" isimli romanını layık gördü.
Yılın Çeviri Kitabı ödülü Ali Volkan Erdemir'in tercüme ettiği "Haruki Murakami Sözlüğü"ne, Yılın Yayınevi ödülü Dergah Yayınları'na, Ömür Boyu Emek ödülü ise Adnan Özyalçıner'e verildi.
Yılın Kurumsal Yayınevi ödülü Pera Müzesi'nin, Polisiye Edebiyata Katkı ödülü Ercan Akbay'ın, Yılın Telif Polisiye Kitabı ödülü " Çocuk, Bir Başkomiser Aras Emre Polisiyesi" ile Cengiz Bahadır'ın oldu.
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları "Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Seri" eseriyle, Necdet Buzbaş da "Cumhuriyetin 100. Yılında Gıda Sanayisinin 99 Yılı" eseriyle özel ödüle değer görüldü.
İş dünyası kitaplarında Daron Acemoğlu ve Simon Johnson'ın "İktidar ve Teknoloji", Asım Kibar'ın "Güven En Değerli Servet", Uygar Özesmi ve Selin Gücüm'ün kaleme aldığı "İyi Şirket", Sevecen Tunç'un yayına hazırladığı " İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven" kitapları da ödül aldı.
Rıdvan Akar ve Hilmi Hacaloğlu'nun kaleme aldığı "Hayat Problem Çözmekmiş- Dünya Devlerinin Türk Ortağı Erdal Aksoy'un Yaşam Öyküsü" Yılın İş Dünyası Biyografi Kitabı özel ödülünün sahibi oldu.
Priscilla Mary Işın'ın "Osmanlı Mutfak Sözlüğü" kitabı ise "Yılın Gastronomi Kitabı" ödülüne layık görüldü.
Son Dakika › Güncel › Kitap Dergisi'nin Yılın En İyileri Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan öğrenci, para ödülünü kabul etmeyerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı. Öğrencinin bu davranışı, okul müdürü tarafından takdir edildi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bergama ilçesinde esnafla buluştu ve partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı. Özdağ, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada ülkenin güvenliği ve birliğinin önemine vurgu yaparak uyuşturucuyla mücadele edeceklerini ve sığınmacı politikalarını netleştireceklerini belirtti.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, R.E.K. idaresindeki hafif ticari araç ile F.G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçtaki S.K. yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü F.G, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte İhsaniye Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu. Yaklaşık 2 bin kişi bir araya gelerek oruç açtı.
Kars Valiliği koordinasyonunda, Belediye Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, Ramazan ayı dolayısıyla kasaplar ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sürdürüyor.
Niğde'de hayırseverler tarafından alınan 20 akülü araba, Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi. Vali Cahit Çelik, programda yaptığı konuşmada engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için empati yapmanın önemine vurgu yaptı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Bardakçı Vakfı Kurucusu Ali Kaynar da engellilere destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Albay Şenduran'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sezer, çocukların semt sahası isteğini olumlu karşıladı. Lalapaşa ilçesindeki köylerde altyapı çalışmaları tamamlandı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, Antalyaspor Kulübü Hasan Subaşı Tesisleri'ni ziyaret etti. Seçim çalışmalarını sürdüren Manavoğlu ziyaretinde, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Manavoğlu, Çetin ve yönetimine, Antalyaspor ile kente kattıkları değerlerden dolayı teşekkür etti. Spor branşlarındaki faaliyetlerin öneminin vurgulayan Manavoğlu, 'Toplum ve gençlerin ahlaki normları açısından onlara sahip çıkmanız, koruyup kollamanız bizim için çok önemli ve değerli. Tesiste voleyboldan futbola, yüzmeye kadar tüm branşlarda çok etkili yeni faaliyetlerde ve girişimlerde bulunmuşsunuz. Bunları görmek bizleri çok mutlu etti, iyi ki varsınız.' diye konuştu. Antalya'ya yakışan çocukların yetiştirilmesi için çaba gösterdikleri dile getiren Çetin ise 'Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' düsturuyla hareket ediyoruz.' dedi.
Ordu'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nı anlamanın, Akif'i anlamaktan geçtiği vurgulandı. Etkinlikler kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programa birçok önemli isim katıldı.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan 11 katlı bir apartmanın 6. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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