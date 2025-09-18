Kızılağaç Kanyonu'nda Doğa Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kızılağaç Kanyonu'nda Doğa Temizliği

Kızılağaç Kanyonu\'nda Doğa Temizliği
18.09.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğaseverler, Kızılağaç Kanyonu'nda yürüyüş yaparak çöp topladı ve çevre bilincine dikkat çekti.

Muş'ta doğal güzellikleri ve serin suyuyla öne çıkan Kızılağaç Kanyonu'nu ziyaret eden bir grup doğasever, yürüyüşün yanı sıra farkındalık oluşturmak için çöp de topladı.

Kentin güzelliklerini tanıtmak ve keşfetmek için doğa etkinlikleri yapan Genç Adımlar Derneği üyeleri, her hafta ziyaret ettikleri yerlerde çöp toplayarak, çevre temizliğine dikkati çekmeye çalışıyor.

Rotalarını kente 20 kilometre mesafedeki Kızılağaç Kanyonu'na çeviren farklı mesleklerden 25 doğasever, kayalıkların arasından akan dereden ilerleyerek Kızılağaç Kanyonu'na ulaştı.

Sarp kayalıklarla çevrili kanyona gelen doğaseverler, yürüyüş yaparak hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de berrak suya girerek serinleme fırsatı buldu.

Serin ve temiz havasıyla öne çıkan kanyonu adımlayan doğaseverler, ziyaretçilerin kanyona bıraktığı çöpleri tek tek topladı.

Çoğunluğu plastik ve poşetlerden oluşan çöpleri yanlarında getirdikleri torbalara dolduran doğaseverler, hem hareketli yaşamın özendirilmesi hem de çevrenin temiz tutulması konusunda mesajlar verdi.

"Doğayı temiz tutmak hepimizin görevi"

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, AA muhabirine, bir yıldır doğa yürüyüşü ve etkinliklerle kentin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri yerlerde en çok karşılaştıkları sorunlardan birinin çevre kirliliği olduğunu ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Doğada vakit geçirmek sadece bir keyif değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Doğayı kirletmeden temiz tutarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Amacımız gençlerle doğayı keşfetmek, aynı zamanda çevre bilincini arttırmak. Benzer etkinliklerle hem doğayı korumaya hem de gençleri yürüyüşlere teşvik etmeye devam edeceğiz. Kanyonu çöplerle dolu görmek bizleri gerçekten çok üzdü. Doğanın güzelliklerini görmek için gelen vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Doğayı temiz tutmak hepimizin görevi. Burada 20 torbadan fazla çöp topladık. Belediye çalışanları gelip çöp torbalarını alacak."

"Doğayı nasıl görmek istiyorsak o şekilde bırakalım"

Akademisyen Fatma Cumhur da "Herkes eğlenmeye geliyor ancak çöplerini toplamadan gidiyorlar. Biz de farkındalık uyandırmaya çalıştık. İnşallah halkımıza örnek olur. Doğayı nasıl görmek istiyorsak o şekilde bırakalım. Suda yürümek insana ayrı bir keyif veriyor. Muş'un hava sıcaklığı buna çok elverişli, serinlemek için çok ideal bir yer. Çok keyif aldık." dedi.

"Çok çöp topladık"

Fotoğraf meraklısı Seda Çelik de "Burada olduğum için çok mutluyum. Arkadaşlarımızla doğayla içe içe bir yürüyüş yaptık. Suya sandalyeleri bırakarak oturduk. Güzel vakit geçirdik. Kanyonun kirli olduğunu gördük, yürüyüşün ardından çöp topladık. Lütfen kanyonu temiz tutalım." ifadelerini kullandı.

Doğa harikası yerlerin kirletilmesinin üzücü olduğunu ifade eden Fatmanur Baykal da "Çok çöp topladık. Bu konuda duyarlı olmamız gerekiyor çünkü doğa bize çok güzel şeyler veriyor. Doğa çok cömert. Doğamızı sevmeliyiz ve korumalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kızılağaç, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılağaç Kanyonu'nda Doğa Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:05:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kızılağaç Kanyonu'nda Doğa Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.