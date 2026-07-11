Kızılağaç Kanyonu Ziyaretçilerin Yeni Gözdesi - Son Dakika
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Kızılağaç Kanyonu Ziyaretçilerin Yeni Gözdesi

Kızılağaç Kanyonu Ziyaretçilerin Yeni Gözdesi
11.07.2026 16:36
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Muş'taki Kızılağaç Kanyonu, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla ziyaretçileri ağırlıyor.

Serin suyu, temiz havası ve doğal yapısıyla öne çıkan Muş'taki Kızılağaç Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor.

İl merkezine 20 kilometre uzaklıktaki kanyon, doğada zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Bölgeyi ziyaret edenler, serin ve temiz havanın tadını çıkarıyor, doğada yürüyüş yapıyor.

Kızılağaç Belediye Başkanı Mehmet Şirin Yılmaz, bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla kanyona gelen ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Kanyonda birtakım düzenlemelerin yapılacağını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Beldemiz son yıllarda turizm açısından ilgi gören bir yer haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunduğumuz projelerin desteklenmesi halinde yol, altyapı ve diğer eksikliklerin büyük ölçüde giderileceğine inanıyoruz. Burası nisan ayından ekim ayının sonuna kadar yoğun ziyaretçi ağırlıyor. İnsanlar temiz havası, sessizliği ve doğal güzellikleri nedeniyle buraya geliyor. Biz de bu doğal yapıyı koruyarak ziyaretçilere daha iyi hizmet sunmak istiyoruz."

Ziyaretçilerden Nihat Yılmaz ise "Burayı çok beğendim ancak belediyenin biraz daha yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Ailelerin rahat vakit geçirebileceği sosyal alanlar ve farklı etkinliklerin düzenlenebileceği parklar yapılırsa çok daha güzel olur." dedi.

Ailesiyle gelen Mehmet Aktaş da "Burası memleketimizin en güzel doğal alanlarından biri. Doğası gerçekten harika ancak bazı önemli eksiklikler bulunuyor. Yol taşlı ve bozuk olduğu için ulaşım zorlaşıyor. Ayrıca ziyaretçilerin kullanabileceği tuvalet bulunmuyor. Özellikle aileler için bu önemli bir ihtiyaç." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Turizm, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, Doğa, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılağaç Kanyonu Ziyaretçilerin Yeni Gözdesi - Son Dakika

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