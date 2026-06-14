Kızılay: 5 ayda 1,2 milyon ünite kan bağışı

Türk Kızılay, bu yılın ilk 5 ayında 1 milyon 246 bin 400 ünite kan bağışı yapıldığını bildirdi.

Türk Kızılaydan, "14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 1 milyon 197 bin 512 düzenli bağışçının katkısıyla 1 milyon 246 bin 400 ünite kan bağışı gerçekleştirildiğini belirtti.

Kan bağışında bulunanların yüzde 21'ini 18-24 yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğu, bağışçı profilinde erkeklerin oranının yüzde 85, kadınların oranının ise yüzde 15 olduğu aktarılan açıklamada, Türk Kızılayın, gönüllü kan bağışı kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü eğitim ve farkındalık faaliyetlerini de sürdürdüğü ifade edildi.

Bu kapsamda yılın ilk 5 ayında gerçekleştirilen 2 bin 197 eğitim faaliyetiyle 1 milyon 225 bin 50 kişiye ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, geçen yıl 3 milyon 41 bin 278 ünite kan bağışı alınarak kuruluş tarihinin en yüksek yıllık bağış rakamına ulaşıldığı hatırlatıldı.

40 bin 783 kişilik bağışçı havuzu oluşturuldu

Farklı kurum ve kuruluşlarla geliştirilen işbirlikleriyle ulusal kan temin sisteminin desteklenmeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, Talasemi Federasyonu ve Kan Hastalıkları Federasyonu işbirliğiyle yürütülen "Biz İyilik Severiz" Projesi kapsamında 40 bin 783 kişilik bağışçı havuzu oluşturulduğu aktarıldı.

Proje kapsamında 4 bin 63 düzenli bağışçının sisteme kazandırıldığı, 247 hasta-bağışçı eşleşmesinin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, gönüllü kan bağışının yaygınlaştırılması amacıyla 82 kurum ve kuruluşla işbirliği yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Hastaya Kan, Ormana Can" projesi kapsamında ise 1 milyon 579 bin 400 bağışçının desteğiyle 4 milyon 738 bin 200 fidanın toprakla buluşturulduğu belirtildi.

36 bin 905 hasta-bağışçı eşleşmesi yapıldı

Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) çalışmalarına ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, aktif kök hücre bağışçısı adayı sayısının 1 milyon 231 bin 392'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 2014 yılından bu yana 36 bin 905 hasta-bağışçı eşleşmesi gerçekleştirilerek, 8 bin 500 kişiden kök hücre toplama sürecinin başarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Türk Kızılayın, gönüllü bağışçılarının desteğiyle temin ettiği kanın plazma bileşenini yüksek katma değerli ilaçlara dönüştürmek amacıyla yürüttüğü Protürk Projesi kapsamında bir adım attığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Türk Kızılay Protürk Plazma İlaç Tesisi ile albümin, immünoglobulin ve pıhtılaşma faktörleri gibi kritik plazma ürünlerinin yurt içinde üretilmesinin hedeflendiği kaydedildi.