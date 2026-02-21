Kızılay'dan 1000 Aileye İftar Yemeği - Son Dakika
Kızılay'dan 1000 Aileye İftar Yemeği

Kızılay\'dan 1000 Aileye İftar Yemeği
21.02.2026 13:55
Türk Kızılay Muş Şubesi, ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 1000 aileye iftar yemeği ulaştırıyor.

Türk Kızılay Muş Şubesi ekipleri, ihtiyaç sahibi 1000 aileye iftar yemeği ulaştırıyor.

Kızılay ekipleri, yemek pişiremeyecek durumdaki yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahipleri için ramazanda da yardımlarını sürdürüyor.

Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde hazırlanan yemekleri sefer taslarına dolduran ekipler, mahalle mahalle gezerek bunları ihtiyaç sahibi 1000 aileye dağıtıyor.

Türk Kızılay Muş Şubesi Başkanı Gülbey Gümüştekin, AA muhabirine, yemeklerin günlük olarak aşevinde hijyenik şartlarda yapıldığını söyledi.

Kızılay ekiplerinin, yaşlı, hasta ve dar gelirli ailelere yemekleri ulaştırdığını belirten Gümüştekin, şunları kaydetti:

"Kentte her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Ramazan boyunca da bu ailelerimize yardımlarımızı götüreceğiz. Ailelerimize sıcak yemek götürdüğümüzde ya da aynı sofrada onlara misafir olduğumuzda onların yüzlerindeki heyecanı ve mutluluğu görmek bizleri de heyecanlandırıyor. İşimizi daha iyi yapmamız için bizlere moral veriyorlar. Bu insanlarla beraber aynı sofraları paylaşabilmek çok farklı bir duygu. Bu duyguyu bizlere yaşatan bütün hayırsever iş insanlarımıza canıgönülden teşekkürlerimizi sunuyorum."

Aşevi sorumlusu Bilal Alim ise "4 arkadaşımızla günde 1000 kişilik yemekleri sefer taslarına doldurarak ailelerimize ulaştırıyoruz. Ekiplerimiz tahsis edilen araçlarla kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtıyor." dedi.

Kaynak: AA

