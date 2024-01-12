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Kızıldeniz'de Köpekbalıkları Görüntülendi - Son Dakika
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Kızıldeniz'de Köpekbalıkları Görüntülendi

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, Kızıldeniz'de köpekbalıklarını görüntüledi. 10 gün süren dalışlarda köpekbalıkları üzerinde yoğunlaşan ekip, Ceylan'ın agresif bir türle karşılaştığı son dalışta da bulundu. Ceylan, köpekbalıklarının denizlerin efendileri olduğunu ve sonsuza kadar yaşamaları gerektiğine inandığını belirtti.

Kızıldeniz\'de Köpekbalıkları Görüntülendi
12.01.2024 - 18:41,
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Anadolu Ajansı (AA) Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, Kızıldeniz'de köpekbalıklarını görüntüledi.

Dalış, Ceylan'ın yanı sıra Scuba-Bay ekibinden arkadaşları Yalın Tolga Yılmaz, Murat Kulakaç ve Mesut Bozkurt eşliğinde 28 kişilik ekiple gerçekleşti.

Ceylan tarafından Kızıldeniz'de yapılan köpekbalıkları çekimlerinde, ekibe dalış rehberi Wael Abdou Hassan eşlik etti.

Ekip olarak 10 gün boyunca Mısır Kızıldeniz'de olduklarını belirten Ceylan, gerçekleştirilen dalışlarda ilginin köpekbalıkları üzerinde olduğunu söyledi.

Ceylan, son yıllarda Mısır'da köpekbalığı saldırılarının gündeme geldiğini vurgulayarak, Marsa Alam bölgesindeki son dalışında kendisinin de agresif bir türle karşılaştığını kaydetti.

Tahsin Ceylan, "Köpekbalıkları denizlerin efendileri. Onların sonsuza kadar yaşamaları gerektiğine inanan biriyim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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