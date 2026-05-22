Kızılırmak Nehri Yükseldi, Gezi Yolları Su Altında
22.05.2026 11:39
Avanos'ta Kızılırmak'ın debisi arttı, gezi yolları su altında kaldı, önlemler alındı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, debisi yükselen Kızılırmak Nehri kenarındaki gezi yollarının su altında kalması nedeniyle tedbirler artırıldı.

Yoğun yağışların ardından Kızılırmak üzerindeki Yamula ve Bayramhacılı barajlarından kontrollü su tahliyesine başlanması nedeniyle nehrin debisi yükseldi.

Avanos'ta su seviyesinin bir metreden fazla yükselmesiyle nehir kenarındaki gezi yolları su altında kaldı.

Nehrin geçtiği Orta Mahalle'deki bir bölümde de küçük şelale oluştu.

Belediye ekipleri, vatandaşların yaklaşmasını önlemek amacıyla nehir kenarı ve gezi yollarına bariyer yerleştirdi.

Avanos Belediyesinden yapılan duyuruda ise turistlerin ziyaret noktalarından biri olan "Sallanan köprü" olarak da bilinen Asma Köprü'nün 25 Mayıs'a kadar saat 20.00 ila 07.00 arasında yaya trafiğine kapatıldığı bildirildi.

İlçe sakinlerinden Mustafa Akbel, AA muhabirine, bu sene yağışların memnun edici seviyede olduğunu belirterek, "Yağışların fazla olması nedeniyle önceden kuruyan kaynak sular da akmaya başladı. Irmakta da su oldukça yükseldi. Belediyemiz olması muhtemel toprak erozyonuna karşı tedbir alıp bazı gezi yollarını kapattı. Burada insanlar her sabah yürüyor, haklı olarak bunu biraz engellediler." dedi.

Musa Arıkan ise 1980'li yıllarda benzer görüntüye şahit olduğunu ancak uzun yıllardır Kızılırmak'ı böylesine coşkun şekilde görmediğini ifade ederek, "Debisi yükselince bu haliyle Fırat Nehri'ne benziyor. Şelale oluşmuş, çok güzel. Su seviyesi yükselmiş, daha önce yürüdüğümüz yerlerde şimdilik yürüme imkanımız olmuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

