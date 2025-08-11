Kızılırmak'ta Düşen Genç Bulundu

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen 17 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçede 10 Ağustos'ta serpme ağ ile balık tutmak için bir arkadaşıyla Kızılırmak'a giren genç, dengesini kaybederek Kızılırmak'a düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kızılırmak'ta arama çalışması başlattı.

Yapılan aramalar sonucunda sabah saatlerinde Ramazan Taş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.