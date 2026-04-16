Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kızılırmak'ta Rekor Debi Artışı

16.04.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılırmak Nehri, mart ayında son 10 yılın en yüksek debisine ulaştı, tarımsal sulamayı destekleyecek.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak, son 10 yılın mart ayı verilerinde en yüksek debiye ulaştı.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde geçen yıl martta saniyede 20,6 metreküp olan ortalama debi, bu yıl aynı ayda saniyede 81 metreküp olarak belirlendi.

Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde geçen yıl saniyede 28 metreküp olarak tespit edilen ortalama debi, bu sene aynı dönemde saniyede 109 metreküp olarak ölçüldü.

Böylelikle Kızılırmak'ta, son 10 yılın mart ayı verisinde en yüksek debiye ulaşıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Kartal, AA muhabirine, meteoroloji verilerine göre, son 10 yılın toplamından daha fazla bir yağış miktarının sadece bu yıl gerçekleştiğinin net olarak görüldüğünü söyledi.

Bu durumun her anlamda sevindirici olduğunu dile getiren Kartal, "Barajlar ve akarsuların debisi anlamında çok büyük bir oranda artış var. Bu artışın sonuçları itibarıyla düşünecek olursak, tarımsal sulama maksatlı olarak yıllar bazında kurak giden dönemlerde azalmış olan suların son dönemlerde artması sevindirici bir olay olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

"Debinin biraz daha artacağını öngörüyoruz"

Kartal, barajlar ve akarsulardaki artan debinin özellikle sulu tarım açısından ülke ekonomisine fayda sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl her mevsim itibarıyla yağışlı geçti. Zaten yağış ortalamasının yüksek olması da bunda çok fazlasıyla etkiliydi. Bahar yağışlarının henüz başladığını, yüksek dağların zirvelerinde karların tamamıyla erimediğini görüyoruz. Karların erimesi ve bahar yağışlarındaki artış oranlarıyla şu anda artmış olan debinin biraz daha artacağını öngörüyoruz. Bunun da hem barajların doluluk oranlarının artmasında hem de tarımsal sulama maksatlı sulu tarım seviyesinin artmasında çok büyük imkanlar sağlayacağını söyleyebiliriz."

Son 10 yılın mart aylarında yapılan ölçümlere göre, Kızılırmak'taki ortalama debi değerleri şöyle:

YılSivas girişi (Dikmencik)Sivas çıkışı (Söğütlühan)
201731,3 m³/s37,7 m³/s
201859,8 m³/s74,2 m³/s
201945,1 m³/s52,5 m³/
202078,5 m³/s102 m³/s
202120 m³/s24,9 m³/s
202232,2 m³/s44,5 m³/s
202338,9 m³/s53 m³/s
202437,4 m³/s45,2 m³/s
202520,6 m³/s28 m³/s
202681 m³/s109 m³/s
- Kızılırmak

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Samsun'daki Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, 1355 kilometre uzunluğa sahip.

Özellikle ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar sularının etkisiyle taşma noktasına gelen, çok geniş bir yatağa ve düzensiz bir rejime sahip Kızılırmak üzerinde Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajları bulunuyor.

Kaynak: AA

Kızılırmak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:28:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.