Kızılkule'de Çocukların Eserleri Sergilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrencilerin katıldığı "Çocuk Gözüyle Kızılkule" resim yarışmasındaki 44 eser sergilendi.

Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "Çocuk Gözüyle Kızılkule" resim yarışması sona erdi.

Yarışma sonunda 44 eser, tarihi Kızılkule'de düzenlenen etkinlikle sergilendi.

Serginin açılışına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Koçak, öğrencilerin sergiledikleri eserlerin önemine değinerek, öğrencileri emek ve özverilerinden dolayı tebrik etti.

Sergi, 26 Nisan Pazar gününe kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.