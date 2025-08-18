Kızıltepe\'de Hayvan Kısırlaştırma Paylaşımına Gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada "hayvanların kısırlaştırılmasına" ilişkin uygunsuz paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medyada "hayvanların kısırlaştırılmasına" dair uygunsuz paylaşımda bulunduğu tespit edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Görüntülerde yer alan kişinin kimlik bilgilerini belirleyen ekipler, Dikmen Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli M.S.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
