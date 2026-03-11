Kızıltepe'de İş Makinesi Yangını

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangında park halindeki 2 iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Koçhisar Mahallesi 349'uncu sokakta meydana geldi. Park halindeki 2 iş makinesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,