Kızıltepe ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Üniversite Hastaneleri Çalışanları Teşvik Ödemesi Adaletsizliğine Tepki Gösterdi

İzmir'de Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) üyesi sağlık çalışanları, devlet hastanesi çalışanları ile üniversite hastanesi çalışanları arasındaki teşvik ödemesi farkının adaletsiz olduğunu belirterek tepki gösterdi. Sendikalar, eşitlik talebiyle ortak basın açıklaması düzenledi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanesi çalışanları ile YÖK'e bağlı üniversite hastanesi çalışanları arasındaki teşvik ödeme farkının kalkması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladılar.