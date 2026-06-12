Kızıltepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Jülide Zehra Vermez:

çok üzücü bir haber vallahi yaşlı bir insanımız gitti böyle kazalar olmasa daha iyi olurdu biz bölge halkı olarak yolların daha iyi aydınlatılması ve hız kontrol noktalarının artırılmasını istiyoruz çünkü gece sürüşlerde çok tehlike var umarım yaralılarımız çabuk iyileşir