Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Gümüşdere Mahallesi Akdoğan Yolu mevkisinde dün gece sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 55 ARP 58 ve 47 MA 5275 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, Abdulkadir K. (74) olay yerinde hayatını kaybetti, Rojda E, Ahmet B, Zübeyir B. ve Sihem H. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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