Kızıltepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Kızıltepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

12.06.2026 09:33
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gümüşdere Mahallesi Akdoğan Yolu mevkisinde dün gece sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 55 ARP 58 ve 47 MA 5275 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Abdulkadir K. (74) olay yerinde hayatını kaybetti, Rojda E, Ahmet B, Zübeyir B. ve Sihem H. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nazan Teke Nazan Teke:
    birisi öldü aileler neler yaşadı bu hep aynı şeyler tekrarlaniyo neyin değişti 0 0 Yanıtla
  • Jülide Zehra Vermez Jülide Zehra Vermez:
    çok üzücü bir haber vallahi yaşlı bir insanımız gitti böyle kazalar olmasa daha iyi olurdu biz bölge halkı olarak yolların daha iyi aydınlatılması ve hız kontrol noktalarının artırılmasını istiyoruz çünkü gece sürüşlerde çok tehlike var umarım yaralılarımız çabuk iyileşir 0 0 Yanıtla
  • Emiş Aycı Emiş Aycı:
    maalesef bu yolda böyle şeyler sık oluyo artık dikkat etmek lazım herkese 0 0 Yanıtla
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