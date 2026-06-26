Kızıltepe'de Traktör Yanarak Kül Oldu

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde tarlada çalışan traktör, yanarak kullanılmaz hale geldi.

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?Olay, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Büyükboğaziye Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, tarlada çalıştığı sırada motor kısmından alev aldı. Sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Traktör kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.