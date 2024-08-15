Kızının Erkek Arkadaşını Vuran Baba Adana'da Yakalandı - Son Dakika
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Kızının Erkek Arkadaşını Vuran Baba Adana'da Yakalandı

Kızının Erkek Arkadaşını Vuran Baba Adana\'da Yakalandı

KAYSERİ'de, kızı T.A.'nın (15) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabancayla vurarak öldüren Şükrü A. (36), 46 gün sonra Adana'da yakalandı.

15.08.2024 22:59
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KAYSERİ'de, kızı T.A.'nın (15) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabancayla vurarak öldüren Şükrü A. (36), 46 gün sonra Adana'da yakalandı.

Olay 1 Temmuz akşamı, Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuaför Osman Can Gündüz, arkadaşlarıyla otomobille gezerken, kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı gördü. Gündüz, yürüyerek T.A.'nın yanına gitti. Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A. ise kendisini kovaladı. Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarptı ve durmasını sağladı. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı. Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, olay yerinden kaçan babayı, 46 gün sonra Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Can Gündüz, 3-sayfa, Adana, Baba, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızının Erkek Arkadaşını Vuran Baba Adana'da Yakalandı - Son Dakika

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