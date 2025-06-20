KKKA Aşısı İçin Hedef Tarih Belirlendi

6 Nisan 1920

1- KKKA aşısının klinik öncesi çalışmalarının eylüle kadar bitirilmesi planlanıyor

TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli:

"Faz çalışmaları için çok tarih vermek istemiyorum ama her şey yolunda giderse en geç 4-5 yıl gibi bir sürede önemli bir noktaya geleceğimizi ve aşının piyasaya çıkabileceğini düşünüyorum"

(Müzahim Zahid Tüzün/Kayseri) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gıda tedarik zincirindeki yanlış yönetim ve israf 700 milyon insanın açlık çekmesine neden oluyor

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu:

"Aslında herkesi doyuracak kadar gıda üretiyoruz. Ancak biliyoruz ki gıdanın üçte biri üretim, taşıma ve genel olarak gıda zincirinin çeşitli aşamalarında kaybediliyor ya da israf ediliyor"

"Eğer Türkiye, büyüklüğüyle, yenilikçiliğiyle, üretim teknolojileriyle, yani modern ve ilerici her alanda, liderlik ediyorsa, o zaman bu yenilikleri kalkınmaya ihtiyaç duyan diğer ülkelere taşımayı da denemeliyiz"

(Yunus Türk-Bahar Yakar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in nükleer silahları küresel güvenlik tehdidi oluşturuyor

Arab Center DC'den Dr. Assal Rad: "ABD, İsrail'in nükleer devlet olduğunu kabul edemez çünkü eğer bunu kabul ederse ABD'nin iç hukukunu ihlal etmiş olur. İsrail ilan edilmiş nükleer devlet olsaydı ABD askeri yardım sağlayamazdı"

İnsan Hakları İzleme Örgütünün eski Direktörü Kenneth Roth: "İsrail uzun süredir adı konulmayan bir nükleer silah devleti"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

4- Avrupa'da "7 Ekim"den sonra Müslümanlara yönelik baskı ve İslamofobinin arttığı raporlandı

Keele Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aristotle Kallis: "Müslümanlara karşı rapor edilmiş nefret suçları, buz dağının görünen yüzü"

Brunel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Amani Hassani: "Siyasetçilerin İslamofobik söylemleri medya tarafından tekrar edilip yaygınlaştırılıyor. Bu durum sadece iç siyasette değil, Gazze ve Filistin ile ilgili haberlerde de görülüyor"

(Zuhal Demirci-Behlül Çetinkaya/Londra) (Görüntülü)

5- Avrupa gaz fiyatları, İsrail'in İran'a saldırıları sonrası bir haftada yüzde 15 arttı

Avrupa, Orta Doğu'dan önemli miktarda LNG ithal ediyor ve bölgedeki çatışma nedeniyle gaz tedarikinin kesintiye uğrama riski, Avrupa gaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor

Avrupa'da gaz fiyatları İsrail'in İran'a saldırısından önceki gün olan 12 Haziran'da megavatsaat başı 36,2 avrodan kapanırken, fiyatlar dün 41,5 avroya çıktı ve 31 Mart'tan beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı

(Nuran Erkul/Londra) (Grafikli)

6- İsrail'in İran'a saldırısının ardından bir hafta geride kalırken petrol fiyatları yüzde 11 arttı

Bağımsız petrol piyasası analisti Gaurav Sharma:

"Bu çatışma 10 yıl önce yaşanıyor olsaydı, petrol fiyatlarının 100 doları bulduğunu görürdük. Bugün bu seviyelere çıkmamasının sebebi, piyasa aktörlerinin Orta Doğu dışı, OPEC dışı kaynaklardan gelen bol miktarda petrol olduğunu bilmesidir"

"Eğer mevcut jeopolitik kriz devam eder veya daha da kötüleşirse, piyasanın 80 dolar civarında yeni bir dengeye uyum sağlaması gerekecek. Ancak gerilim ya da çatışma hızla yatışırsa, daha normal piyasa temelleri devreye girdiğinde 70 dolar ya da altına bir düşüş görebiliriz"

(Firdevs Yüksel/İstanbul)

7- Almanya'da yaşayan Yahudi gazeteci Dr. Gak'a göre, Orta Doğu'daki kaosun nedeni "Büyük İsrail" projesi

Gazeteci Dr. Martin Gak:

"Sadece Güney Lübnan'dan bahsetmiyoruz. Suriye'nin bazı bölümlerini, Mısır'ın bazı bölümlerini kapsayan bir şeyden bahsediyoruz. Yirminci yüzyılın ortasındaki Alman genişlemeciliğinden beri görmediğimiz kanserli bir milliyetçilik ve genişlemecilikten bahsediyoruz"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

8- İtalya'da yazdığı "Soykırım" kitabıyla dikkat çeken Yazar Jebreal, AA'ya konuştu:

"Bu kitabı yazdım çünkü vicdanları uyandırmak gerekiyor. Çünkü Gazze'de yaşananlarla orası bir çocuk mezarlığı ama aynı zamanda uluslararası hukukun da mezarı haline geldi"

"(Bu soykırımı durdurmak için) Nürnberg benzeri bir yargılama gerekiyor hem failler hem de suç ortakları için"

(Barış Seçkin/Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü

Platinin ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 1.352,08 dolarla Eylül 2014'ten bu yana yılın en yüksek seviyesini test ederken, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 43'ün üzerinde kazandırdı

Dünya Platin Yatırım Konseyi Asya Pasifik Başkanı Weibin Deng: "Altının ons fiyatında artan jeopolitik risklerden dolayı görülen yükseliş Çin'deki mücevher talebi için olumsuz bir etkiye sahip oldu. Altın mücevherat sektöründe faaliyet gösteren işletmeler yönünü platine çevirdi"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Medeniyet, tarih, kültür ve diplomasinin beşiği: İstanbul

Rusya ile Ukrayna, 3 yıllık aranın ardından ilk kez İstanbul'da aynı masaya otururken Rusya-ABD ve İran ile E3 arasındaki nükleer konulu toplantı da bu metropolde yapıldı

İstanbul, 21-22 Haziran'da da İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na ev sahipliği yapacak

(Gökhan Çeliker/Ankara) (Grafikli)

11- İstanbul'da 97 nokta yüzme alanı olarak belirlendi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner:

"İl Yüzme Suyu Komisyonunca İstanbul'da belirlenmiş 97 alanımızda periyodik olarak 15 günde bir bütün tahliller ve tetkikleri yapılarak yüzme suyunun kalitesi, mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda takip ediliyor"

"Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak su kalitesi 'iyi', 'orta' ve 'kötü' olarak sınıflandırılıyor. İstanbul'da kötü kalitede yüzme suyu bulunan bir alanımız bulunmamaktadır"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Bir fotoğrafı bile olmayan Kore şehidinin künyesi 74 yıl sonra bulunup ailesine verildi

Kore Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bünyesindeki Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI) yetkilileri, 1951'de Kore Savaşı'nda şehit olan Mersinli Piyade Er Mehmet Çağlar'a ait künyeyi yakınlarına teslim etti

Aile yakını İsmail Çağlar:

"Korelilere çok teşekkür ediyoruz. Sanki kendisi çıkıp gelmiş kadar mutlu olduk. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi bizim için çok büyük bir şey oldu. Çok gurur duyduk"

(Serkan Avci-Yakup Sağlam/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Darphane, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası basıyor

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün basacağı 5 bin adet para, 2 bin 250 liradan satışa çıkacak

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız: "İyi bir koleksiyon değere sahip bir para olacağına inanıyoruz"

Sanatçı Birsen Kendirci: "Bu tasarımı özenle yaptım. Taraftarlığın da artısını yaşadım. O ihtişamlı şampiyonluk duygusunu hissettim. Yaşadığım mutluluk tasarımla birleşti"

(Emrah Oktay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Akademik başarısıyla ön plandaki Vefa Lisesi, erkek voleybolunda da iddialı

Vefa Lisesinin beden eğitimi öğretmeni Özlem Özbay:

"Vefa Lisesine ilk geldiğim zaman erkek voleybol takımını kurdum. 2020 yılında da çok güzel başarı elde ettik. Çocuklar, LGS'de yüzde 1'lik dilime girerek bu liseye girmeye hak kazanıyor. Aynı zamanda bu başarılı bu başarıyı yakaladık"

"2020 yılında takımım, İstanbul altıncısı oldu. Sonra çeyrek finale yükseldik. Orada da birinci olup yarı finale yükseldik. Yarı finalde ise çocukluğundan beri spor yapan öğrencilerin olduğu okullarla karşılaştık. Bu yüzden yarı finallerde ilerleyemedik"

(Can Öcal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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