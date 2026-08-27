KKM Çıkış Süreci Tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdiklerini belirterek, "Koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış sürecini başarıyla tamamladık." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından KKM hesapları bakiyesinin sıfırlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz."

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, KKM hesaplarının geçen hafta itibarıyla 4 milyon lira azalarak sıfıra indiğini bildirdi.