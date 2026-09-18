KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TİKA heyetini kabul etti

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyeti ağırladı.

TİKA Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman'ı ziyaret etti. Görüşmede, TİKA'nın yürüttüğü çalışmalar ve iş birliği olanakları ele alındı. Ziyaretin ardından heyet, Cumhurbaşkanı Erhürman'a hediye takdim etti.