KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TİKA heyetini kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TİKA heyetini kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede TİKA'nın çalışmaları ve iş birliği olanakları ele alındı, ziyaretin ardından heyet Erhürman'a hediye takdim etti.
(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyeti ağırladı.
TİKA Başkanı Abdullah Eren ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman'ı ziyaret etti. Görüşmede, TİKA'nın yürüttüğü çalışmalar ve iş birliği olanakları ele alındı. Ziyaretin ardından heyet, Cumhurbaşkanı Erhürman'a hediye takdim etti.
Kaynak: ANKA
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