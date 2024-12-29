KKTC\'de Cinsel Saldırıya Uğrayan İ.F.\'ye Bakanlıktan Hukuki Destek

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinsel saldırıya uğradığını ve tutuklu yargılanan sanık yakınları tarafından tehditler aldığını belirten İ.F.'ye hukuki destek sağlanacağını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "KKTC'de, geçtiğimiz nisan ayında, cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisi ve ailesine yönelik tehditler aldığını, KKTC'de görülen duruşma öncesi Türkiye'de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirterek sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile bakanlığımız ekipleri tarafından görüşme gerçekleştirilmiştir. İ.F. ve yakınlarının güvenliğinin sağlanması için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında iş ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon sağlanmıştır. Devam eden yargılama sürecinde İ.F.'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince süreç yakından takip edilmektedir" denildi.