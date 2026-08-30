KKTC\'de Feribot Kazası: Hayatını Kaybedenler Var

(ANKARA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatı taşıyan feribotun alabora olduğunu ve olayda hayatını kaybedenlerin bulunduğunu açıkladı. Üstel, arama-kurtarma çalışmaları için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi.

KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayda can kayıplarının olduğunu belirten Üstel, arama-kurtarma operasyonlarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Başbakan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

"Girne açıklarında 267 yolcu ve mürettebatı taşıyan feribotun alabora olması sonucu derin bir üzüntü içerisindeyiz. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız mevcuttur. Devletimizin tüm imkanları, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, Sahil Güvenlik ekiplerimiz ve Sivil Savunma Teşkilatı'mız ile birlikte denizden ve havadan yürütülen arama-kurtarma operasyonları için eksiksiz şekilde seferber edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir."