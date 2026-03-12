KKTC'de Süt Krizi: İhracat Durdı

(ANKARA) - İsrail-ABD'nin İran'a saldırıları ve ardından yaşanan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapanması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) en önemli ihracat kalemlerinden hellim üretimini ve süt sektörünü de etkiledi. KKTC Süt Üreticileri Birliği Başkanı Meriç Avunduk, ihracatın durması nedeniyle günlük 170 ton sütün üreticinin elinde kaldığını ve aylık 850 ton hellimin depolarda bozulma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Meriç Avunduk, KKTC ekonomisinde sanayi üretiminin sınırlı olduğunu, turizm ve eğitimin ardından en önemli faaliyet alanlarından birinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirtti. Kıbrıs adasına özgü tescilli ürün hellimin ülkenin en önemli ihracat kalemleri arasında bulunduğunu vurgulayan Avunduk, ambargolar ve kısıtlamalar nedeniyle Avrupa pazarına erişimin sınırlı olduğunu, ihracatın büyük ölçüde Türkiye ve Körfez ülkelerine yapıldığını bildirdi.

Avunduk "KKTC'de günlük yaklaşık 500 ton süt üretiliyor. Bu sütün yaklaşık yarısı ihracata gidiyor. İhracata giden sütün yüzde 30'u Türkiye'ye yüzde 70'i, yani 170 tondan fazlası Körfez ülkelerine gidiyor. Bu sütten üretilen aylık 850 ton hellim peyniri Körfez ülkelerine gidiyor" dedi. Avunduk, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle üreticinin elinde kalan sütün çoğunlukla hellim peynirine dönüştürülüp depolandığını ancak depo kapasitesinin sınırı olması nedeniyle bunun da geçici bir çözüm olduğunu söyledi.

Hellim ihracatının KKTC ekonomisi açısından kritik önem taşıdığını belirten Avunduk, "KKTC'nin toplam ihracatının neredeyse yüzde 90'ı hellim ihracatından geliyor. Bu nedenle ihracatın durması yalnızca süt üreticilerini değil, tüm hayvancılık sektörünü ve genel ekonomiyi vuracak" diye konuştu.

"Kısa sürede çözüm bulunmazsa üretilen süt işlenemeyecek ve dökülmek zorunda kalacak"

Öte yandan eski KKTC Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Erdem de kriz nedeniyle ihracatın durduğunu belirterek "Normalde konteynerleri Mersin üzerinden getirip yükleme yapıyorduk. Ancak şu anda konteyner firmaları rezervasyon almıyor, gemiler hareket etmiyor. Bu yüzden ürünleri yükleyip gönderebileceğimiz bir imkan kalmadı. Her şey durmuş durumda" ifadelerini kullandı. Bu durumun süt ve hayvancılık sektöründe ciddi bir krize yol açtığını dile getiren Erdem, "Fabrikaların depoları en fazla bir hafta, on gün ürün tutabilir" dedi. Erdem "Eğer kısa sürede çözüm bulunmazsa üretilen süt işlenemeyecek ve dökülmek zorunda kalacak" dedi.

Erdem hellimin dünya genelinde bilinen bir ürün olduğunu ancak tüketim alışkanlığının en çok Orta Doğu'da bulunduğunu belirterek kısa vadede yeni pazarlar yaratmanın zorluğuna işaret etti. Erdem, "Singapur, Japonya ya da Güney Afrika gibi ülkelere küçük miktarlarda gönderim yapabiliyoruz. Ama bunlar palet bazında çok küçük sevkiyatlar. Oysa Orta Doğu'ya ayda 20-25 konteyner hellim gönderiyoruz" diye konuştu. Erdem, mevcut durumun sürmesi halinde KKTC'de süt ve hayvancılık sektörünün ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.