KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybeden Orhan Bekret, Çorlu'da toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybeden Orhan Bekret, Çorlu'da toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC\'deki gemi kazasında hayatını kaybeden Orhan Bekret, Çorlu\'da toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos'ta KKTC'deki gemi kazasında cansız bedenine ulaşılan Orhan Bekret (56), memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi. DNA çalışmalarıyla kimliği belirlenen Bekret için Çorlu Garaj Camii'nde cenaze namazı kılındı, ardından Çorlu Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan Orhan Bekret (56), memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'nin Girnekenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında geçen pazartesi günü 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespitine yönelik tamamlanan DNA çalışmaları sonucu cesedin Orhan Bekret'e ait olduğu belirlendi. Bekret'in cenazesi, bugün memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Bekret için Çorlu Garaj Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bekret'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Bekret, dualar eşliğinde Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA
TekirdağGüncelKıbrısÇorluKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 19:53:48. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'deki gemi kazasında hayatını kaybeden Orhan Bekret, Çorlu'da toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei