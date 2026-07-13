KKTC'den AB'ye Fitto Beklentisi - Son Dakika
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KKTC'den AB'ye Fitto Beklentisi

13.07.2026 22:41
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KKTC Müsteşarı Dana, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fitto'dan eşit ve sağlıklı diyalog bekliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirmesine ilişkin, "Sayın Fitto'dan, Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki ilişkilerin ve diyaloğun sağlıklı ve eşitlikçi bir zeminde geliştirilmesi çerçevesinde hareket etmesini beklemekteyiz." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil Dana, yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) AB üyesi olması ve veto hakkı bulunması nedeniyle Birliğin müzakerelerde tarafsız olmasının beklenemeyeceğini belirterek, geçen süreçte AB'nin çeşitli kurumlarının aldığı tek taraflı kararlar ile yaptığı taraflı açıklamaların bunun en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.

Dana, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın göreve gelmesiyle birlikte, sadece GKRY tarafıyla değil, AB ile de güven tesis edilmesinin önemine vurgu yaptığını hatırlatarak açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Bu bağlamda Sayın Fitto'dan, AB ile Kıbrıs Türk tarafı arasındaki ilişkilerin ve diyaloğun sağlıklı ve eşitlikçi bir zeminde geliştirilmesi çerçevesinde hareket etmesini beklemekteyiz. Malumları olduğu üzere, Avrupa Birliği Konseyi 2004 yılında almış olduğu kararda Kıbrıs Türk halkının izolasyonunun sonlandırılması konusunda olan kararlılığını vurgulamış ve Komisyonu bu amaca yönelik olarak kapsamlı öneriler hazırlamaya çağırmış, ancak Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün uygulanması da dahil olmak üzere, bu hususta bugüne kadar kayda değer bir gelişme yaşanmamıştır. Sayın Fitto'nun daha fazla gecikmeden bu yönde gerekli adımların atılmasını sağlaması, Avrupa Birliği tarafından çözüm çabalarına verilmiş en büyük destek olacaktır."

KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı, Kıbrıs Türk halkının güçlü çözüm iradesi devam ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (Kıbrıs'ta çözüm) çabalarına tam destek verdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'den AB'ye Fitto Beklentisi - Son Dakika

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