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KKTC, GKRY'nin tek taraflı deniz planına tepki gösterdi - Son Dakika
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KKTC, GKRY'nin tek taraflı deniz planına tepki gösterdi

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY tarafından kabul edilen 'Ulusal Deniz Mekansal Planı'na tepki göstererek, Kıbrıs Rum liderliğinin tek taraflı yaklaşımının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakanlık, GKRY'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını yok sayarak ilan ettiği sözde planın uluslararası hukuka göre yok hükmünde olduğunu belirtti ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

KKTC, GKRY\'nin tek taraflı deniz planına tepki gösterdi
23.12.2023 - 00:15,
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) tarafından kabul edildiği duyurulan "Ulusal Deniz Mekansal Planı"na tepki göstererek, Kıbrıs Rum liderliğinin tek taraflı yaklaşımının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, GKRY'nin 20 Aralık 2023'te sözde "Ulusal Deniz Mekansal Planı" kabul ettiğini açıkladığı aktarılarak, bu planın temel amacının ekosistem temelli bir yaklaşım benimseyerek denizdeki enerji sektörlerinin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak olduğu ve planın enerji kaynakları, deniz taşımacılığı, balıkçılık, su ürünleri yetiştiriciliği ile turizmi kapsadığının belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada söz konusu planın, Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıs Adası'nın tek sahibi zihniyeti ile hareket etmeye devam ettiğini gösteren son örnek olduğu ifade edilerek, Kıbrıs Türk halkının adanın etrafındaki suların da eşit sahibi olduğu hatırlatıldı.

GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkı adına herhangi bir söz söylemeye veya adım atmaya hiçbir yetkisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"GKRY, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını yok sayarak ilan ettiği sözde 'Ulusal Deniz Mekansal Planı'na ek olarak, gerek ülkemiz, gerekse Türkiye Cumhuriyetinin ilan ettiği deniz yetki alanlarıyla örtüşen bir harita yayımlayacak kadar ileri gitmiştir. Kıbrıs Türk halkının söz sahibi olmadığı bu sözde plan ve harita, uluslararası hukuka göre yok hükmündedir ve bizim açımızdan hiçbir geçerliliği yoktur.

Tek taraflı faaliyetleriyle Kıbrıs Türk halkının Ada ve etrafı ile ilgili eşit haklarını ihlal etmeye devam eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tüm yapıcı çağrılarımıza rağmen Ada'da ve Doğu Akdeniz bölgesinde işbirliği yerine gerginliği tırmandırmayı tercih ettiğini bir kez daha göstermiştir."

KKTC'nin Doğu Akdeniz'de Rumlara yaptığı olumlu çağrılar hatırlatılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları kararlılıkla atılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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