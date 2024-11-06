KKTC lideri Tatar, TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "İzolasyonların kaldırılmasında desteğinizi çok önemsiyoruz." dedi.

Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde başkent Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde konuştu.

Zirvede, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gözlemci ülke Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

İzolasyonların kaldırılmasına destek verin

Tatar, zirvede yaptığı konuşmada, daveti nedeniyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a teşekkür etti.

KKTC'ye yönelik uygulanan izolasyonlara dikkati çeken Tatar, "KKTC halkının üzerinde haksızca uygulanmakta olan izolasyonların kaldırılmasında desteğinizi çok önemsiyoruz." dedi.

Tatar, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan KKTC'nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nın faaliyet gösterdiği her alanda ilişkileri geliştirmek arzusu ve kararlığında olduğunu vurguladı.

KKTC'nin sahip olduğu imkan ve kabiliyet ile Türk Devletleri Teşkilatı'na güç katacak potansiyele sahip olduğunu kaydeden Tatar, KKTC'nin Türk dünyası nezdinde tanınmasına yönelik girişimlere ağırlık verilmesini istedi.

Tatar, KKTC halkının haklı mücadelesine değinerek, "1983 yılında büyük mücadelelerle kendi kaderini tayin etme hakkımızı kullanarak kurduğumuz devletimizi tüm zorluklara rağmen ileriye taşıma yönünde mücadelemize devam ediyoruz." diye konuştu.

KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu kaydeden Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıyın" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.