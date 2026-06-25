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KKTC ve TÜRKPA İşbirliği Gelişiyor

KKTC ve TÜRKPA İşbirliği Gelişiyor
25.06.2026 17:35
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Ziya Öztürkler, TÜRKPA Genel Sekreteriyle KKTC'nin işbirliği ve destek konularını görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan ile bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) 20. Konferansı dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Öztürkler, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

TÜRKPA'dan yapılan açıklamaya göre, Hasan, görüşmede, asamblenin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, KKTC ile ilişkilere özel önem verdiklerini belirtti.

KKTC'nin TÜRKPA bünyesinde "gözlemci üye" statüsünde yer aldığını hatırlatan Hasan, işbirliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini, bundan sonraki süreçte KKTC'nin faaliyetlerine her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Öztürkler ise TÜRKPA'nın son dönemdeki çalışmalarının yükselen bir ivmeyle devam etmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Karşılıklı işbirliği çerçevesinde düzenlenen etkinlik ve girişimlere KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin aktif şekilde dahil edilmesinde TÜRKPA Genel Sekreterliği'nin önemli rol oynadığını vurgulayan Öztürkler, teşekkürlerini iletti.

Öztürkler, gelecek dönemde işbirliğinin daha da genişleyeceğine inandığını vurgulayarak, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin bu sürece katkı sunmaya ve üzerine düşen desteği vermeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Güncel, Dünya, Son Dakika

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