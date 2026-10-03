Kliçko, Kiev'de Kuzey Köprüsü'nün Rus saldırısında hasar gördüğünü bildirdi - Son Dakika
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Kliçko, Kiev'de Kuzey Köprüsü'nün Rus saldırısında hasar gördüğünü bildirdi

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Kliçko, Rus ordusunun Dinyeper üzerindeki Kuzey Köprüsü'nü hedef aldığını, köprüdeki yol ve troleybüs ağının hasar gördüğünü ve trafiğin kapatıldığını bildirdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri 157 İHA'dan 131'inin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Gostomel'de 4 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun başkentte Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Kuzey (Severniy) Köprüsü'nü hedef aldığını bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e yönelik sürdürdüğü hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Başkente bu gece yapılan hava saldırısında Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün hedef alındığını aktaran Kliçko, "Kuzey Köprüsü'ndeki yol ve troleybüs ağı hasar gördü. Köprüde soldan sağ kıyıya doğru trafik şimdilik kapalı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna'daki bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerde, köprüye yapılan saldırının ardından Kiev'in farklı bölgelerinde yoğun araç trafiğinin oluştuğu görüldü.

131 İHA etkisiz hale getirildi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun bu gece ülkeye yönelik fırlattığı 157 insansız hava aracından (İHA) 131'inin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) ise Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasına yapılan saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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