Klonlanan Tibet Öküzü ile Tarımda Yeni Dönem

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Çin Hayvan Bilimleri Enstitüsü tarafından sağlanan tarihsiz fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın Qushui ilçesinde somatik hücre yöntemiyle klonlanan bir Tibet öküzü ve sığır kırması görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in Xizang Özerk Bölgesi'nde doğan ve dünyada somatik hücre yöntemiyle klonlanan ilk Tibet öküzü ve sığır kırması, yüksek rakımlara yönelik hayvan yetiştirme teknolojisinde büyük bir atılım anlamına geliyor ve yayla hayvancılığının geliştirilmesi ve nesli tükenmekte olan türlerin korunması açısında kritik önem taşıyor.