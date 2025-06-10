KMÜ Öğrencileri Köy Okullarında Bilim Eğlencesi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KMÜ Öğrencileri Köy Okullarında Bilim Eğlencesi Düzenledi

KMÜ Öğrencileri Köy Okullarında Bilim Eğlencesi Düzenledi
10.06.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KMÜ öğretim üyeleri ve öğrencileri, köy okullarında matematik ve fen derslerini oyunlarla öğretiyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, gönüllü olarak köy okullarında düzenledikleri eğlenceli etkinliklerle çocuklara matematik ve fen dersleri anlatılıyor.

Kentteki köy okulları ziyaret edilerek fen ve matematik alanında teorik olarak işlenen dersler öğrenciler için oyunlaştırılıyor, çeşitli etkinliklerle eğlenceli hale getiriliyor.

Dönemin son etkinliği için beraberindekilerle merkeze bağlı Morcalı köyüne gelen KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihat Abdioğlu, AA muhabirine, bilimi gerçek yaşamla ilişkilendirerek köy okullarındaki çocukların ilgisini bu alanlara çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda 10 köy okulunu ziyaret ettiklerine değinen Abdioğlu, şunları kaydetti:

"Fen ve matematik ağırlıklı bilimsel etkinlikler yaptık. Bunlar yaparak ve yaşayarak öğrenmenin temel alındığı etkinliklerdi. Yani eğlendirirken öğrettik diyebiliriz. Amacımız öğrencilere soyut ve zor geldiği bilinen fen ve matematik derslerine yönelik o zorluk algısını kırmak. Bunu oyunlarla beraber somutlaştırarak öğretiyoruz. Bilimin aslında doğanın içinde olduğunu, öğrenciler için zor olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Bugün tam sayılarla ilgili etkinlikler, gökyüzü gözlemi, robotik kodlama ve fen deneyleri yaptık. Öğrenciler kitaplardan gördükleri o teorik bilgiyi burada uygulamaya dönüştürdü."

Etkinliğe veliler de katılım gösterdi

Abdioğlu, köylerde verilen eğitimlerin bir şenlik havasında geçtiğini, sadece öğrenciler değil velilerinde katılım gösterdiğini dile getirdi.

Gelecek dönem de köy okullarını ziyaret etmeye devam edeceklerini vurgulayan Abdioğlu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerden oldukça güzel tepkiler aldık. Bunu daha da genişleterek ilerletmeyi düşünüyoruz. Öğrenci velilerimiz, öğretmen adaylarımızı burada görmüş olmalarından ve böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmiş olmasından çok memnunlar. Fakültesi öğrencilerimize de katkısı çok büyük. Öğrencilerimiz için mini bir staj oldu diyebilirim. Karaman'da gidemediğimiz, ulaşamadığımız okul, köy kalmasın istiyoruz. Bilimi, toplumun her kesimine yaymak için üzere bu etkinliklerimiz artarak devam edecek."

Abdioğlu, etkinliğe bugüne kadar 15 akademisyen ve 100 öğrencinin destek verdiğini ifade etti.

"Öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrendi"

Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Burak Kurt ise etkinliğin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Köy okullarında verilen eğitimlerin hem öğrenciler hem de kendileri için faydalı olduğunu aktaran Kurt, "Çocuklarla beraber matematik, fen ve diğer alanlarda eğlendirici ve öğretici bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerin seviyelerini öğrenmek çok iyi oldu. Öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrendi. Derste öğrendiklerini pekiştirme fırsatı da buldular." diye konuştu.

Morcalı Ortaokulu öğrencisi Mustafa Can Boyacı da etkinliğin çok hoşuna gittiğini belirterek, "Güzel bir etkinlik oldu. Etkinlikleri çok beğendim. Ben de bilimle ilgili şeyler yapmak istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Ahmet Karaçadı ise etkinliğin çok faydalı olduğunu kaydetti.

Etkinliğe torunlarını getiren 65 yaşındaki Birsen Karaca da etkinliğin devamının yapılmasını istediğini, torunlarının çok eğlendiğini söyledi.

Kaynak: AA

karaman, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel KMÜ Öğrencileri Köy Okullarında Bilim Eğlencesi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

12:24
Avusturya’da ortaokula silahlı saldırı En az 8 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti
12:13
Denendi, faydası ispatlandı Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
19:24
Ferdi Zeyrek’in ölüm nedeni belli oldu
Ferdi Zeyrek'in ölüm nedeni belli oldu
19:14
Beşiktaş’ta Osayi Samuel’den sonra bir bomba daha
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha
19:10
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu
18:46
Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden art arda taziye mesajları
18:42
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu İşte Trabzonspor’u bekleyen gelir
Trabzonsporlu Malheiro Dubai yolcusu! İşte Trabzonspor'u bekleyen gelir
18:40
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu
18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Ailesine ve Manisalılara başsağlığı diliyorum
18:14
Özgür Özel’den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
Özgür Özel'den hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ardından ilk mesaj: Bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim
18:08
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu Anlaşma tamamlandı
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! Anlaşma tamamlandı
18:07
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 13:11:53. #7.13#
SON DAKİKA: KMÜ Öğrencileri Köy Okullarında Bilim Eğlencesi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.