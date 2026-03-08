KOBİ'ler için acil finansman çağrısı - Son Dakika
KOBİ'ler için acil finansman çağrısı

08.03.2026 12:12
CHP'li Karabat, geri ödenmeyen kredilerdeki artışla ilgili KOBİ'ler için düşük faizli paketler istedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, geri ödenmeyen kredilerdeki hızlı artışın şirketler açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, KOBİ'ler için düşük faizli yeniden finansman paketleri hazırlanmasını ve borçların daha uzun vadeye yayılması çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, bankacılık sektöründeki son verilerin Türkiye ekonomisinde ciddi risklere işaret ettiğini belirterek hükümete acil önlem çağrısında bulundu. Karabat, özellikle geri ödenmeyen kredilerdeki hızlı artışın şirketler açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Karabat'ın paylaştığı verilere göre bankacılık sektöründe kredi hacmi yılın ilk iki ayında hızlı şekilde yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 2 Ocak'ta 23,05 trilyon lira olan toplam kredi hacmi 3 Mart itibarıyla 24,18 trilyon liraya çıktı. Böylece iki ayda toplam kredi hacmi 1,13 trilyon lira artarak yaklaşık yüzde 4,9 büyüdü.

Karabat, aynı dönemde takipteki alacaklardaki artışın çok daha hızlı olduğuna dikkati çekerken, 2 Ocak'ta 595 milyar lira olan sorunlu krediler 3 Mart'ta 656 milyar liraya yükseldiğini, bu da iki ayda 61 milyar liralık bir artış ve yaklaşık yüzde 10,3'lük büyüme anlamına geldiğini aktardı. Karabat, sorunlu kredilerin, kredi büyümesinin yaklaşık iki katı hızla artmasının kredi kalitesinde bozulmaya işaret ettiğini vurguladı.

Takipteki alacaklar için ayrılan karşılık tutarı 435 milyar liradan 488 milyar liraya çıktı

Karabat, takipteki alacaklar için ayrılan karşılık tutarının 435 milyar liradan 488 milyar liraya çıktığını kaydederken, karşılık oranının yaklaşık yüzde 74 seviyesinde olduğunu belirtti. Karabat, bunun bankacılık sistemi açısından temkinli bir yaklaşım olduğunu; ancak aynı zamanda ekonomide risk algısının yükseldiğini gösterdiğini ifade etti.

Karabat ayrıca henüz takip hesaplarına düşmemiş ancak geri ödeme riski taşıyan kredilerin de hesaba katılması durumunda tablonun daha ağır olabileceğini belirtti.

Kobiler için yeni finansman paketi çağrısı

Ekonomik durumun işletmeleri zorladığını dile getiren Karabat, yüksek faiz ortamında şirketlerin borç yükünün hızla arttığını söyledi. Özellikle KOBİ'lerin ciddi finansman baskısı altında olduğunu belirten Karabat, "işletmeler kapısına kilit vurmadan önce harekete geçilmeli" uyarısında bulundu.

Karabat, çözüm için borçlulara erken yapılandırma mekanizmalarının devreye alınması gerektiğini ifade ederken KOBİ'ler için düşük faizli yeniden finansman paketleri hazırlanmasını ve borçların daha uzun vadeye yayılması gerektiğini söyledi.

Kamu bankalarına da çağrı yapan Karabat, özellikle Ziraat Bankası ve Halkbank'ın reel sektörü destekleyecek finansman programlarında aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirtti. Karabat ayrıca enflasyon ve bütçe disiplini konusunda gerekli adımların atılmasının ardından üretimi ve şirketleri koruyacak ekonomik kararların hızla uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

