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Kocaali'de erken çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor - Son Dakika
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Kocaali'de erken çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor

Kocaali'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınar Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde güzel bir görüntü oluşturuyor. Bölgeye gelen fotoğraf meraklılarının da ilgisini çeken kardelenler, endemik bitki türleri arasında yer alıyor.

Kocaali\'de erken çiçek açan kardelenler doğayı süslüyor
09.01.2024 - 11:55,  Güncelleme: 11:56
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Kocaali'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle erken çiçek açan kardelenler doğayı süsledi.

Kentin Karadeniz kıyısındaki ilçesinde bir süredir mevsim normallerinin üzerinde ölçülen hava sıcaklığı bugün 6 dereceye düştü.

Sıcak ve güneşli havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı.

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için soğanının sökümü yasak olan kardelenler, beyaz rengiyle Kestanepınar Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde güzel görüntü oluşturdu.

Kardelenler, bölgeye gelen fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA
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