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Kocaali'de sürücü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı - Son Dakika
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Kocaali'de sürücü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Kocaali\'de sürücü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Kocaali ilçesinde bir sürücü, manevra yaparken fren yerine gaza basınca otomobili iş yerine çarptı. Kazada iş yerinde bulunanlar büyük korku yaşadı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

01.02.2024 16:30  Güncelleme: 16:34
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SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün manevra yaparken fren yerine gaza bastığı otomobil, iş yerine çarptı. Hasar gören iş yerinin çalışanları, kaza sırasında büyük korku yaşadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kocaali ilçesi Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, Şaban Koto'ya ait kasap dükkanının önüne park ettiği aracını hareket ettirdi. Manevra yapmak isteyen sürücü. fren yerine gaza basınca otomobil kasap dükkanının vitrin camına çarptı. İş yerinde bulunan 2 kişi korku yaşadı. Bu sırada kasap dükkanından alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan ve aracın önünden geçen kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza sonrası panik yapan sürücüyü iş yeri sahibi ve çevredekiler sakinleştirdi. İş yerinde hasara neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Cumhuriyet Caddesi, Kocaali, Güvenlik, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaali'de sürücü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı - Son Dakika
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