Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "16 Ocak Basın Onur Günü" mesajı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "16 Ocak Basın Onur Günü" mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "16 Ocak Basın Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

15.01.2025 17:51
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "16 Ocak Basın Onur Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, İzmit Kasr-ı Hümayun'un o gece sadece bir basın toplantısına değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşuna şahitlik ettiğini belirtti.

Tüm gazetecilerin gününü kutlayan Büyükakın, "Savaş meydanlarının sıcaklığı henüz hissedilirken, büyük bir kararlılık ve azimle akşamdan sabaha süren bu görüşme, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini değil, milletimizin özgür ve onurlu geleceğinin ilk harflerini de yazdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o gece annesinin cenazesine katılmayıp, gazetecilerle bir araya gelmeyi tercih etmesi bu toplantının önemini çok iyi anlatıyordu. Cumhuriyet fikrinin ilk kez ortaya çıktığı bu toplantıya şehrimizin ev sahipliği yapması bizler için tarifsiz bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, basının, o günlerde yalnızca haber değil, cesaret taşıdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun cesur kalemleri, yokluk ve imkansızlıklarla mücadele ederken, milletin sesi ve umudu oldular. Kurtuluş Savaşı'nın destanını yazan kalemler, zaferin sevincini ve şehitlerimizin kahramanlıklarını dünyaya duyurdu. Mazlum milletlere umut, dostlara gurur, düşmanlara korku saldı. Bugün, 16 Ocak Basın Onur Günü'nü kutlarken, o günlerin cesaret ve fedakarlık dolu ruhunun hala Kocaeli basınında yaşadığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Kocaeli basını, dün olduğu gibi bugün de hakikatin savunucusu, toplumun vicdanı, milletin ortak sesi olmaya devam edecektir.

Unutulmamalıdır ki basın, sadece bir meslek değil, bir vicdan, bir sorumluluk ve bir irfan mücadelesidir. 16 Ocak'ta ortaya konan bu güç, bugün de Kocaeli'nin kalkınması, kültürel zenginliği ve toplumsal dayanışması için çalışmaya devam ediyor. Geleceğimizin aydınlık yollarında, basınımızın cesur adımları hepimize ilham kaynağı olmaya devam edecek. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz başta olmak üzere, kalemleriyle tarih yazan, milletimizin kaderini değiştiren o cesur gazetecileri rahmet ve minnetle anıyor, bugün toplumumuzun sesi olan tüm basın mensuplarımızın 16 Ocak Basın Onur Günü'nü tebrik ediyorum"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan '16 Ocak Basın Onur Günü' mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan "16 Ocak Basın Onur Günü" mesajı - Son Dakika
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