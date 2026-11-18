Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 6 bin 380 servisi denetledi, 1799 araca işlem yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, servis araçlarının teknik donanımı, fiziki durumu ve sürücü evraklarını denetledi. Kentte 6 bin 380 servis aracının incelendiği denetimlerde eksik evrakı bulunan 1799 araç ve sürücüsü hakkında mevzuat gereği işlem yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenli ulaşım için servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarını güvenli taşımacılık şartları konusunda kontrol etti.
Araçların teknik donanımları ve fiziki durumlarının yanı sıra sürücülerin evrakları ile mesleki yeterlilikleri incelendi.
Bu kapsamda kentte 6 bin 380 servis aracı denetlendi. İncelemelerde eksik evrakı bulunduğu belirlenen 1799 araç ve sürücüsü hakkında ilgili mevzuat gereği işlem yapıldı.
Faaliyetlerde özellikle öğrenci taşımacılığında güvenliğin önemi vurgulandı. Trafik kurallarına uyulması ve servis araçlarında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması gerektiği sürücülere hatırlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?