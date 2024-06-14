Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Verecek - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferler 16 Haziran-19 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olacak. Ulaşım Park'a ait bazı hatlar ise ücretli hizmet vermeye devam edecek.

14.06.2024 10:55
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ulaşımlarına destek sağlamak amacıyla ücretsiz yolcu taşıma kararı alındı.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, tramvay ve vapurlarla düzenlenecek seferler, 16 Haziran-19 Haziran'da ücretsiz olacak.

Ulaşım Park'a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G ve Hat 700 ise ücretli hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Verecek - Son Dakika

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