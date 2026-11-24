Kocaeli Darıca'da daire yangınında mahsur kalan kadın itfaiye merdiveniyle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın dubleks dairesinde çıkan yangında üst katta mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince merdivenli araçla kurtarıldı. Fenalık geçiren kadın ambulansta ayakta tedavi edilirken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartmanın dubleks dairesinde çıkan yangında mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sırasöğütler Mahallesi Battalgazi Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın dubleks dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında dairenin üst katına çıkarak mahsur kalan ev sahibi kadın, itfaiye ekiplerince merdivenli araç yardımıyla kurtarıldı.
Fenalık geçiren kadın, sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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