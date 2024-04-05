Kocaeli\'nin Derince ilçesinde aracında fenalaşan iş adamı hayatını kaybetti

Elazığ'da 1003 şahıs adli makamlara teslim edildi

Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, kesinleşmiş hapis cezası olan 452 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 551 şahıs olmak üzere toplamda 1003 şahsın yakalandığını ve adli makamlara teslim edildiğini açıkladı. Yakalama oranında geçen yıla göre yüzde 54 artış sağlandığı belirtildi.