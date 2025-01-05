Kocaeli'de Deniz Ulaşımına Yoğun İlgi

Güncel

Kocaeli'de geçen yıl 551 bin 349 yolcu deniz ulaşımını tercih etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ulaşımda Yenilik" sloganıyla kentte yaşayan vatandaşların daha hızlı ve güvenli seyahat etmelerine olanak sağlandığı, kara dışında İzmit Körfezi'nde deniz ulaşımı hizmetinin de sunulduğu belirtildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Müdürlüğünce, İzmit Körfezi'nde 2 yolcu vapuru ve 4 yolcu motoru filosuyla İzmit 1 Mart İskelesi ile Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Derince, Tütünçiftlik, Yarımca, Hereke ve Darıca iskeleleri arasında yolcu taşımacılığı yapıldığı aktarılan açıklamada, toplu taşıma hizmetleri dışında günlük, mevsimlik turlar ve aktivitelerin de düzenlendiği kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince verilen deniz ulaşım hizmetinden 2024 yılında 551 bin 349 yolcunun yararlandığı bildirilen açıklamada, "Yaz aylarında düzenlenen Büyük Ada ve Mehtap Gezileri'ne ise 7 bin 651 kişi katılım sağladı. Yine son 1 yılda deniz ulaşımında 18 özel gezi yapıldı." ifadelerine yer verildi.