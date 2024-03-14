Kocaeli\'de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 1 milyon 320 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 79 bin dolu makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 70 kilogram nargile tütünü, 85 elektronik sigara, 1700 sahte bandrol ve sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olay nedeniyle metro seferleri bir süre durduruldu ve duraklarda yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gencin telefonunda ise ailesine özür niteliğinde ifadeler bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.
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