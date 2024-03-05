Kocaeli\'de erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

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Kocaeli'de erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel erkek öğrenci yurdunun çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Bu arada, yangın sırasında yurtta kalan öğrencilerin okulda olduğu öğrenildi.