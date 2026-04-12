Kocaeli'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 18 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 18 yıl 11 ay 22 gün hapis cezası bulunan Ö.O'yu (25) Gebze'de yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
