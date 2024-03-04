Kocaeli\'de firari uyuşturucu taciri yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.Ç'yi (39) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Olukbaşı köyünde muhtar adayı Halit B'nin tabanca ve baltalı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlatmış ve sonucunda 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, Konyaaltı sahilinde vatandaşlarla buluştu ve ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ile Kızılarık Mahallesi'ndeki seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Manavoğlu, açılışta belediyecilik hizmetlerinden yeni projelere kadar birçok konuya değindi. Ermenek ve Yeşildere mahallelerinde de vatandaşlarla bir araya gelen Manavoğlu, sorunları dinleyerek destek istedi.
Ağrı'da yetenekleri keşfedilen altyapı sporcuları, kayaklı koşu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek ve milli takıma seçilmek için karlı dağlarda antrenman yaparak güç depoluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kayak eğitimi alan çocuklar, antrenörleri Hamza Dursun'un koordinesinde teknik, kuvvet ve sürat antrenmanları yapıyor. Ağrı'da yetişen başarılı sporcuların izinden giden çocuklar, gelecekte birçok şampiyon çıkaracaklarına inanıyor. Karın az yağdığı kentte antrenmanlarını Eleşkirt ilçesinin karlı dağlarında gerçekleştiren sporcular, Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te yapılan proje tanıtım toplantısında Özkan Çetinkaya'yı destekledi ve Karabük'ün yeni bir döneme girdiğini belirtti.
Türkiye'nin en büyük kayak merkezi Erciyes, TÜRKSOY Gençlik Buluşmaları'na ev sahipliği yapacak. Erciyes, Türk dünyasından genç kayak sporcularını bir araya getirerek çeşitli sosyal ve sportif aktivitelere ev sahipliği yapacak. Ayrıca genç sporcular, Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı da bulacak.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından lastik bot içerisinde bulunan 3'ü çocuk toplam 33 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 5 Afganistan uyruklu kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda kaçak oldukları belirlenen kişiler, Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, biniciliğin çocukların gelişimi için önemli bir spor dalı olduğunu belirtti. Tuncer, at binmenin çocukların kişisel gelişimine katkı sağladığını ve aynı zamanda koordinasyon ve hafıza yeteneklerini geliştirdiğini söyledi. Biniciliğin geleceği parlak bir spor olduğunu vurgulayan Tuncer, aileleri çocuklarını teşvik etmeye ve imkanı olmayanların da sponsor bulmasıyla biniciliğe devam etmesine destek olmaya çağırdı. Ayrıca, 2024 Pony Ligi'nin Türk biniciliğine önemli katkılar yapacağını ve altyapının sporcu yetiştirmek için önemli olduğunu ifade etti.
Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde bir park alanında bulunan bisikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.A. isimli şüpheliyi yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasına ilişkin, 'Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum.' dedi. Comanescu, ADF'nin 'Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak' temasına ilişkin, 'Bu başlığın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri olarak sorumlu olduğum alana da mükemmel bir şekilde uyduğunu düşünüyorum.' değerlendirmesini yaptı.
Uganda Dışişleri Bakanı Jeje Odongo, uluslararası toplumun Gazze'deki başarısızlığının büyük hayal kırıklığı yarattığını belirterek, Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi vatanlarında yan yana yaşayabilmeleri için bir fırsat yaratabileceğimize inanıyoruz.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, 4-6 yaş arası Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeleri sebebiyle tören düzenlendi. Akıncılar Kaymakamı Saltuk Buğrahan Açıkbaş, törende çocukları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Törene veliler ve vatandaşlar da katıldı.
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