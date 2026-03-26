Kocaeli\'de Hırsızlık Sanığı Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 400 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Mart'ta İzmit'te meydana gelen çelik kasadan hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği belirlenen B.T, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarına el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
