Kocaeli'de kart suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası alan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
"Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????
Kaynak: AA
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