Kocaeli'de Mescid-i Aksa Protestosu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönüllü Platform, Mescid-i Aksa'daki kısıtlamalara karşı Fevziye Camisi önünde toplandı.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu üyeleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalara tepki gösterdi.

Teravih namazı sonrası Fevziye Camisi önünde bir araya gelen grup adına açıklama metnini platformun dönem sözcüsü Mustafa Salın okudu.

Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının inanç özgürlüğü ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu öne süren Salın, ibadet özgürlüğünün temel bir hak olduğuna, kutsal mekanların dokunulmazlığına dikkat çekti.

Salın, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarını Müslümanlara kapatmasının kabul edilemez olduğunu dile getirerek, Ramazan ayında artan kısıtlamaların insanlığın ortak değerlerine zarar verdiğini kaydetti.

Gazze'de sivillerin hedef alındığına ve insani krizin derinleştiğine işaret eden Salın, Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılması, Filistin halkına yönelik uygulamaların sona ermesi talebinde bulundu.

Grup, okunan duaların ardından olaysız dağıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 00:06:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.