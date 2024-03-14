Kocaeli\'de Roman Kültür Evi Projesi Hayata Geçirilecek

Güncel

Kocaeli'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde "Roman Kültür Evi" projesinin hayata geçirileceğini bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, seçim çalışmalarını sürdüren Tutuş'un, seçim beyannamesinde yer alan projelerini tanıtmaya devam ettiği belirtildi.

Tutuş'un, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde hayata geçireceği "Roman Kültür Evi" projesinin büyük beğeni topladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutuş, "Roman Kültür Evi içinde kafe, kütüphane, etkinlik alanları olan, Roman vatandaşların özellikle yoğun yaşadığı bölgede bu alanları fonksiyonel hale getirerek yapmak istediğimiz bir proje. Roman Kültür Evi, Roman vatandaşlarımızın da istedikleri gibi sosyalleşeceği, çok konuşulan ve beğenilen merkezler haline gelecek." ifadelerini kullandı.