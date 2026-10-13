Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmasında 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 121 gram sentetik uyuşturucu, 27 sentetik uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 8 şüpheli gözaltına alındı, 121 gram sentetik uyuşturucu, 27 sentetik uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: AA
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